На Закарпатье вновь хотят добывать золото

Главное: На Закарпатье снова будут добывать золото. Спустя пятнадцать лет.

Детали: В селе Мужиево на Закарпатье собрались добывать золото. Об этом сказано в сообщении ОГА.

Губернатор Алексей Петров поведал, что тут работает обогатительная фабрика Avellana Gold. Сейчас на нем работают три десятка людей.

Чиновник говорит: «Мы поддержали иностранного инвестора и запуск проекту по добыче золота и полиметаллов, находящихся на территории Мужиевского месторождения».

Он напомнил: «Последний раз предприятие запускали еще в 2005 году, оно обанкротилось».

Ожидается, что предприятие будет перерабатывать пятьсот тысяч тонн руды в год, а также будет платить более 250 миллионов гривен налогов.

В тему: 31 июля 2020 года мы писали, что цена на золото побила исторический рекорд.