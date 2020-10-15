Стало известно, во сколько обходится бюджету коронавирус в Верховной Раде

Главное: Ежемесячно на закупку масок и дезинфицирующих средств для парламента в Украине уходит около 100 тыс. гривен.

Детали: За 7 месяцев эпидемии коронавируса на закупку масок и дезинфицирующих средств для Верховной Рады Украины ушло почти 700 тыс. грн. Как сообщает «Украинская правда» со ссылкой на аппарат парламента, таким образом ежемесячно парламент тратит на противоэпидимческие средства около 100 тыс. гривен.

«За период с 1 марта по 6 октября 2020 года управлением делами аппарата Верховной Рады потрачено 698 309, 84 грн на закупку масок и дезинфицирующих средств», — говорится в официальном ответе аппарата на запрос издания.

При этом подчеркивается, что тесты на коронавирус за счет аппарата ВР не проводятся.

В тему: 30 сентября 2020 года в связи со вспышкой заболеваемости в парламенте народные депутаты изменили повестку дня. В соответствии с ней в октябре они проведут лишь одно пленарное заседание — 20 октября.