Митрополит Онуфрий расскажет, почему опасно осуждать людей

Главное: Не стоит осуждать людей, потому что мы не можем объективно оценить меру их покаяния. Об этом расскажет Предстоятель УПЦ.

Детали: Осуждающие видят только падение, но не покаяние. Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу, 10 октября в 05.40, на «Интере».

«Никого не нужно осуждать в своем жизни, особенно монаха. Потому что падение его видят все и даже делают из него больше, чем оно есть на самом деле. А его покаяние, исправление видит только Бог. Пусть Господь помогает нам самим беречься от греха и никого не осуждать», — сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

В тему: В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал, в чем особенность служения монахов.