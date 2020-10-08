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Новости > Пока Зеленский слушал пустые обещания в Европе, Медведчук договорился о вакцине от коронавируса и отмене санкций для украинских предприятий, - Джангиров

Пока Зеленский слушал пустые обещания в Европе, Медведчук договорился о вакцине от коронавируса и отмене санкций для украинских предприятий, - Джангиров

Автор: «Фраза»
08.10.20 15:44
183
Пока Зеленский слушал пустые обещания в Европе, Медведчук договорился о вакцине от коронавируса и отмене санкций для украинских предприятий, - Джангиров

«Пока Зеленский слушал пустые обещания в Европе, Медведчукв Москве договорился о вакцине от коронавируса и отмене санкций для украинских предприятий», — заявил журналист и телеведущий Дмитрий Джангиров, сообщает «Голос Правды».

«Разумеется, во встрече высшего руководства России и лидера главной оппозиционной партии Украины — ОПЗЖ — Виктора Медведчука 6 октября каждый найдет свой смысл и подтекст. Для меня интересны два аспекта — гуманитарный и экономический. Первый, как вы понимаете, касается вакцины от COVID-19. Символично, что в тот же день было опубликовано интервью Президента Зеленского изданию PoliticoEurope, в котором была затронута тема вакцины», — заявил Джангиров, напомнив, что во время встречи в Брюсселе, Зеленский попросил у ЕС вакцины против коронавируса: «Я хочу сказать странам ЕС о том, что у нас, к сожалению, пока нет вакцины, но мы хотим ее получать, мы подготовлены с точки зрения производства вакцины. У нас есть предприятия, которые готовы помогать, когда нам передадут вакцины. Мы готовы помогать странам ЕС в массовом производстве вакцин».

Джангиров отмечает, что представители ЕС промолчали в ответ на просьбу Владимира Зеленского. «А в ответ — тишина...» — именно так хочется ответить цитатой на цитату. Как минимум потому, что в самом ЕС множество предприятий стоит «на низком старте», готовые производить вакцину в промышленных масштабах. Конечно же, и Украине продадут (бесплатно никто не даст!) большие партии готовой вакцины (а не формулу для производства!), только — по остаточному принципу. Когда Евросоюз решит эту проблему с выгодой для себя. А иначе и быть не может — «EU uberalles!», а соседи — потом«.

На встрече Виктора Медведчука с Владимиром Путиным глава политсовета ОПЗЖ договорился о поставках российской вакцины «Спутник V» в Украину — и Президент РФ заявил, что такая возможность существует: «Нужно, чтобы официальные власти Украины соответствующим образом сформулировали свои запросы, свои потребности. Мы к этой работе готовы, несмотря ни на какие политические сложности. Все-таки это вопрос чисто гуманитарного характера, вопрос здравоохранения, вопрос заботы о людях, которые небезразличны как России, так и Украине», — пишет «Голос Правды».

Журналист отметил, что Владимир Зеленский пообещал включиться в антироссийские санкции ЕС за «отравление Навального», соответственно, запрет на ввоз российской вакцины в Украину вполне может стать элементом этих санкций.

Также Дмитрий Джангиров отметил еще один аспект сегодняшнего визита Виктора Медведчука в Кремль — беседу с премьером Михаилом Мишустиным, в которой лидер ОПЗЖ поднял вопрос о возможной отмене российских контр-санкций в отношении ряда украинских предприятий. И российский премьер заявил о возможности отменить санкции против части украинских предприятий«.

«Как видим, даже частичное снятие ограничений на продвижение украинской продукции на российский рынок — вполне обсуждаемая тема. И даже решаемая, когда за дело берутся переговорщики, имеющие прямой контакт с ПУТИНЫМ. И поставки российской вакцины от коронавируса — тоже вопрос решаемый. Несмотря на политическую ситуацию и отсутствие интереса у Президента ЗЕ к данному вопросу. Ведь главным достижением своей поездки в Брюссель Владимир Зеленский назвал твердые гарантии продолжения санкций Запада против РФ...», — заключил Джангиров.

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