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Новости > Повторные тесты вратарей сборной Украины, у которых ранее обнаружили коронавирус, оказались отрицательными

Повторные тесты вратарей сборной Украины, у которых ранее обнаружили коронавирус, оказались отрицательными

Александр Панько
08.10.20 09:09
172
Повторные тесты вратарей сборной Украины, у которых ранее обнаружили коронавирус, оказались отрицательными

Главное: Перед товарищеским матчем против сборной Франции игроки сборной Украины сдали тесты на коронавирус. Абсолютно у всех он был отрицательный, в том числе и у якобы инфицированных ранее Лунина и Панькива.

Детали: Накануне, 7 октября, утром игроки сборной Украины по футболу сдали внеочередные тесты на коронавирус. И у всех игроков результат был отрицательный.

По словам пресс-аташе Андрея Шевченко Николая Василькова, все повторные тесты игроков сборной Украины на коронавирус оказались отрицательными. В том числе и вратарей Андрея Лунина и Юрия Панькива, которые по прилету в Францию сдали положительные тесты. По информации Василькова, скорее всего, ошибочными были первые тесты.

Отметим, что в связи с тем, что результаты повторных тестов пришли перед самым матчем против Франции, Панькив и Лунин не смогли принять участие в поединке.

В тему: 6 октября стало известно, что у двух вратарей сборной Украины Андрея Лунина и Юрия Панькива был обнаружен коронавирус.

Чуть ранее лидеры «Шахтера» сдали положительные тесты на коронавирус. Вся команда ушла на самоизоляцию.

Тэги: футбол, сборная Украины, сборная Украины по футболу, Андрей Лунин, коронавирус

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