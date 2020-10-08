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Новости > Диетолог поведала, как правильно есть творог

Диетолог поведала, как правильно есть творог

Агата Кловская
08.10.20 06:43
1262
Диетолог поведала, как правильно есть творог

Главное: Творог нужно есть правильно. Диетолог дала совет.

Детали: Стало известно, как правильно употреблять творог, чтобы от него была польза. Об этом поведала российский ученый-диетолог Марият Мухина, которую цитирую местные СМИ.

Эксперт напомнила, что творог богат белками, жирами, минералами, витаминами, макро- и микроэлементами.

Она акцентирует внимание: «Польза творога сильно зависит от того, с чем вы будете его сочетать».

Специалист поведала: «Лицам старше пятидесяти лет творог желательно съедать ежедневно 100-150 граммов утром. Взрослым людям творог лучше есть утром, потому что он задерживает жидкость. Исключение составляют кормящие матери, им, как и детям, хорошо есть творог вечером, потому что он дает белок для роста».

Диетолог говорит: «Особая ценность творога зависит от добавок. Творог с зеленью –  продукт с большей пищевой ценностью, потому что еще присоединяются хлорофилл, фолиевая кислота зелени и новые витамины. Сочетание с ягодой опять же дает плюсы для творога. А если там перец или соль, будет только лишняя задержка жидкости».

Медик информирует: «Творог хорошо сочетается со сметаной – это улучшает усвоение жирорастворимых витаминов, кальция».

При этом она сообщает, что сладкий творог вреден: «Когда мы добавляем в творог сахар, мы получаем калории, нарушение углеводного обмена. Все сладкие массы – для ленивых, обычно под добавками маскируется заниженное качество, а иногда и заменители молочного жира».

Также резюмируется: «Важно понять, есть ли в твороге крахмал. Для этого дома можно капнуть туда йодом. Если капелька посинеет, это будет означать, что творог фальсифицированный. Крахмал в твороге говорит, что это полностью искусственный, ненатуральный продукт, причем фальсификат, производитель обманывает своего потребителя. Чтобы выбрать правильный творог, нужно также понимать, что он не должен обладать кислым, резким запахом».

В тему: 1 октября 2020 года мы писали, что диетолог опровергла пользу разгрузочных дней.

Тэги: здоровье, питание, диетолог, творог

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