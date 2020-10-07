В Церкви рассказали, почему не нужно бояться конца света

Главное: Надо спешить делать добро, исполнять заповеди Божии и надо, как говорили христианские учители, жить каждый день так, как будто это последний день нашей жизни, то есть жить в предстоянии перед Богом.

Детали: Не нужно бояться конца света, а важно спешить делать добро, поскольку никто не знает, когда может окончиться земная жизнь.

Как сообщает patriarchia.ru, об этом сказал председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата Митрополит Иларион.

«Никто из нас не может предсказать, когда он произойдет и когда закончится земная история человечества. Об этом ясно сказал Господь Иисус Христос в Евангелии: „О дне же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один“ (Мф. 24:36). Поэтому, если вы слышите, как кто-либо говорит, что конец света наступит в такой-то день, месяц или год, то не верьте этим людям», — объяснил митрополит Иларион.

Он напомнил, часто «обманщики, авантюристы, может быть, сектанты, которые используют ту или иную дату для того, чтобы вас отвратить от истинной веры».

Однако, христиане должны жить в постоянной готовности к встрече с Иисусом Христом.

«Если говорить вообще о конце света, то мы, христиане, его совсем не боимся, потому что с концом света для нас связано ожидание перехода этого мира и всех людей, которые здесь живут, в жизнь лучшую, более прекрасную. Кто должен бояться конца света? Те люди, которые живут без Бога, делают зло, противятся Богу, не хотят исполнять Его волю — им действительно стоит бояться конца света, потому что конец света для них будет означать начало вечных мучений. А нам, христианам, нужно заботиться о другом: как мы здесь живем, о том, делаем ли мы добро, исполняем ли мы заповеди Божии, читаем ли мы Евангелие и воплощаем ли в жизнь то, что говорит Иисус Христос. Если мы все это делаем, то мы живем надеждой на то, что после конца света или после конца собственной жизни мы встретимся со Христом», — подчеркнул владыка.

Митрополит Иларион напомнил, что нужно ответственно относиться к жизни и не наполнять ее страхом ожидания конца.

«Какая нам разница, когда прекратится человеческая история, если рано или поздно прекратится земная история каждого из нас. Я думаю, к этому надо готовиться, но только так, чтобы мысль о конце нашей жизни не превращала нашу жизнь в какое-то ожидание этого события, не наполняла нашу душу страхом, а, наоборот, чтобы мы понимали, что каждому из нас отмерен определенный отрезок на земле и то, что мы не сделали сегодня, мы совершенно необязательно сможем сделать завтра. А потому нам надо спешить делать добро, исполнять заповеди Божии и надо, как говорили христианские учители, жить каждый день так, как будто это последний день нашей жизни, то есть жить в предстоянии перед Богом, в ощущении Его присутствия», — заключил архиерей.

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