Медик шокировал украинцев прогнозом по суточному приросту больных коронавирусом

Главное: Врач-эпидемиолог Андрей Александрин прогнозирует, что уже в ноябре число заболевших коронавирусом в Украине может достигнуть до 12 тысяч человек в день.

Детали: В ноябре в Украине число заболевших коронавирусом может достигнуть до 12 тысяч человек в день. Такой неутешительный прогноз озвучил эпидемиолог Андрей Александрин, сообщает «Обозреватель».

По его мнению, ситуация в Украине в следующие месяцы будет намного хуже, чем прогнозирует Всемирная Организация Здравоохранения. Дело в том, что осенью кроме коронавируса активны еще и другие респираторные заболевания, а это усугубит общую ситуацию по стране.

Также проблема состоит в том, что тесты по выявлению инфекции делаются, но потом не делается ничего, чтобы отследить контакты инфицированного человека,

«Помимо COVID-19, мы вступили в сезон острых респираторных заболеваний. Помимо того, что на сегодняшний день у каждого из нас высокая вероятность инфицироваться COVID-19, мы еще можем одновременно заболеть и аденовирусами, и риновирусами, и парагриппом», — сообщил врач.

Александрин предполагает, что в ноябре каждый день будут фиксироваться около 12 тысяч заболевших коронавирусом украинцев.

«К сожалению, нас не ждет ничего хорошего. Нужно придерживаться основных рекомендаций — соблюдение физической дистанции 2 метра, постоянное и правильное проветривание помещений, гигиена рук. И все-таки меньше находиться в помещениях с большим скоплением людей», — резюмировал медик.

В тему: В ВОЗ ожидают, что в ближайшие месяцы число новых случаев коронавируса в Украине превысит 5 тысяч.