В правительстве рассказали, будет ли в Украине второй локдаун

Главное: В украинском правительстве рассказали, что продолжают готовиться к дальнейшему росту заболеваемости коронавирусом в стране. При этом профильные врачи рассказали, стоит ли возвращать жесткий карантин.

Детали: В Украине пока не рассматривают возможность введения второго локдауна. При этом правительство продолжает готовиться к дальнейшему росту заболеваемости коронавирусом в стране. Об этом сообщает «РБК-Украина».

По словам источника издания в правительстве, сейчас планируют и в дальнейшем использовать возможности адаптивного карантина.

«Вопрос о локдауне не поднимается. Пример показывают западные области, где начала стабилизироваться ситуация, и волна смещается в центр и на восток», — сказал источник, приведя в пример Тернополь, в котором после введения ограничений «красной» зоны удалось снизить заболеваемость с 615 до 464 человек.

Другой источник утверждает, что введение жесткого карантина возможно, однако лишь после выборов.

«До выборов его все равно просаботируют», — сказал собеседник в руководстве «Слуги народа».

В то же время в Офисе президента заявили, что перспективы локдауна не связаны с выборами, а соответствующее решение может быть принято исходя из статистики.

«Это (локдаун) возможно только при реально катастрофической ситуации и при тотальной заполненности больниц. Это крайний сценарий», — сказал собеседник.

Он добавил, что ключевым фактором будет заполняемость мест в больницах — если она превысит 85%, придется идти на крайние меры.

В свою очередь профильные врачи рассказали, нужно ли снова возвращать жесткий карантин в Украине. По их словам, последствия жесткого карантина не должны превышать последствия от болезни.

Врач-инфекционист Федор Лапий говорит, что с одной стороны — если инфекция передается воздушно-капельным путем, то для ее прекращения нужно прекратить любые контакты между людьми, что и предусматривал жесткий карантин.

«Но последствия жесткого карантина не должны превышать последствия от болезни, потому что экономике надо жить», — сказал он.

Врач считает правильным введение жесткого карантина этой весной. Однако, он добавил, что на данный момент именно адаптивный карантин является оптимальным подходом, хотя эта модель нуждается в корректировке.

Эпидемиолог и руководитель Национальной экспертной группы по инфекционному контролю Андрей Александрин рассказал изданию, что сейчас есть более важный вопрос — подготовиться к осенне-зимнему сезону и вводить программы инфекционной безопасности.

«Государство за последние восемь месяцев никак не подготовилось, провалило подготовку к сезону острых респираторных заболеваний, не отработало социально критические объекты: садики, школы, лечебные учреждения и т.д., хотя мы разработали соответствующие программы», — сказал он.

В тему: Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус заявил, что вакцина против Covid-19 может быть готова к концу 2020 года.