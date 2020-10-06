В Донецкой области пресечены незаконные растраты бюджетных средств

Строительство за бюджетные средства всегда было «лакомым куском» для всякого рода мошенников, но Налоговая Донетчины стоит на страже их рационального использования. Как сообщает FromUA со ссылкой на Главное управление ГНС в Донецкой области, работниками управления по борьбе с отмыванием доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Донецкой области разоблачена схема незаконного растраты бюджетных средств и их возможной дальнейшей легализации.

Строительной кампанией был завышен объем выполненных работ за счет привлечения субподрядной организации с признаками сомнительности, в то время, как все работы были выполнены собственными силами, что повлекло завышение в актах приемки выполненных строительных работ общепроизводственных и прямых расходов.

В ходе детального анализа было установлено, что на протяжении 2018 г строительной компанией при средней численности работников 11 человек и средней заработной плате 2000 грн были завышены общепроизводственные и прямые расходы (в части отражения заработной платы и единого взноса, и, как следствие, НДС) в актах приемки выполненных строительных работ, выставленных в адрес бюджетной организации, почти в 3 раза.

Также предприятием в конце того же года была привлечена субподрядная организация, которая при отсутствии необходимых трудовых ресурсов, основных средств и привлеченных субподрядных организаций «волшебным» образом выполнила работы на объекте на общую сумму почти полмиллиона гривен.

Одновременно строительная компания приобретала строительные материалы, по цепи поставки которых не установлено их происхождение, то есть, невозможно подтвердить непосредственной факт приобретения товаров на сумму 103,7 тыс. грн за 2018 г, которые в дальнейшем были включены в акты выполненных работ, где заказчиком было государственное предприятие.

Как прокомментировала и. о. начальника ГУ ГНС в Донецкой области Ирина Долозина, по результатам тщательной проверки установлено, что строительная компания перечисляла денежные средства в счет субподрядных работ и товарно-материальных ценностей на фиктивные предприятия без фактического их получения и выполнения, тем самым, легализовав средства, полученные из государственного бюджета . В результате отработки схема уклонения от налогообложения была прекращена, сумма нанесенного ущерба государству составила 1,1 млн гривен.

Ирина Долозина также сообщила, что за последнюю неделю было выявлено 14 СГ, соответствующие критериям рискованности, и предупредили формирования схемного кредита на сумму 5,3 млн грн НДС.