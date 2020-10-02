Преподаватель КДА объяснил, наказывает ли Бог человека за грехи его предков

Главное: У каждого человека, несмотря на его «генетический багаж», есть шанс достичь спасения. Об этом рассказал преподаватель КДА.

Детали: Бог не наказывает человека за проступки и прегрешения его предков, но каждый несет ответственность исключительно за личные грехи.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом рассказал преподаватель Киевской духовной академии Андрей Музольф в комментарии для портала «Православная жизнь», объясняя, что значит проклятие человека до третьего колена и благословение до седьмого.

«В Священном Писании Ветхого Завета Бог обращается к еврейскому народу сразу же после того, как вывел его из Египта: „Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня, и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои“ (Исх. 20:2–6). И несколько далее повторяется подобное: „Господь, Бог человеколюбивый и милосердый, долготерпеливый и многомилостивый и истинный, сохраняющий милость в тысячи родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания, наказывающий вину отцов в детях и в детях детей до третьего и четвертого рода“ (Исх. 34:6–7)», — отметил Андрей Музольф.

Он объяснил, что толкуя приведенные слова, святые отцы, прежде всего, обращают внимание на то, в каких отношениях с Богом находится человек. Так, преподобный Максим Исповедник замечает: проклятие ложится на человека только в том случае, если он повторяет грехи своих родителей.

«Бог не наказывает человека за проступки и прегрешения его предков, но каждый несет ответственность исключительно за личные грехи. Следовательно, у каждого человека, несмотря на его „генетический багаж“, пусть даже он будет потомком самых отъявленных грешников в мире, есть возможность обратиться к Творцу и достичь спасения. Бог смотрит не на наше генеалогическое древо, а на наше сердце, насколько оно расположено к Нему. И только то, что Господь найдет внутри нас, определит нашу участь: подпадем мы под благословение или, увы, под проклятие», — подчеркнул преподаватель Киевских духовных школ.

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