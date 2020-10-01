Жеребьевка Лиги чемпионов: «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников

Главное: Прошла жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов. Украинские команды узнали соперников.

Детали: Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» узнали соперников в групповом раунде Лиги чемпионов. Состоялась жеребьевка.

Киевляне сыграют в группе G с «Ювентусом», «Барселоной» и «Ференцварошем», который тренирует Сергей Ребров.

«Горняки» будут выступать в группе В с «Реалом», «Интером» и «Боруссией» М.

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В тему: 1 октября 2020 года мы писали, что британцы поспешили записать «Динамо» и «Шахтер» в аутсайдеры Лиги чемпионов.