После громкого скандала Венедиктова трудоустроила лоббиста Александра Ватутина в ГБР, - СМИ

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова после общественного резонанса, внимания журналистов, общественных антикоррупционных организаций и руководства страны, оперативно устроила своего протеже Александра Ватутина на новую должность. Об этом пишет From-UA со ссылдкой на proua.com.ua.

Как сообщает издание со ссылкой на источники в ГПУ, Александр Ватутин, который ранее не прошел аттестацию и которого СМИ связывают с известными контрабандистами, «обнальщиками» и «схемщиками», был несколько дней назад назначен на должность заместителя начальника Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора. Однако, после громкого скандала, информация о котором быстро дошла до Офиса Президента и самого Президента Владимира Зеленского, Ирина Венедиктова в течение дня уволила Александра Ватутина и трудоустроила его в Государственное бюро расследований (ГБР), которым ранее руководила. Теперь Александр Ватутин работает начальником третьего отдела организации процессуального руководства управления организации процессуального руководства досудебным расследованием, которое осуществляется следователями территориальных подразделений ГБР, Департамента организации и процессуального руководства досудебным расследованием органов ГБР, наблюдения за его оперативными подразделениями и поддержания публичного обвинения в соответствующих производствах Офиса Генерального прокурора.

Как сообщил вчера Телеграмм-канал «ЗеРада», на имя Президента Украины Владимира Зеленского был отправлен запрос от общественной организации и журналистов, которые противодействуют коррупции, с требованием расследовать факты относительно деятельности Александра Ватутина, его роскошной жизни и то, почему он был назначен на высокие должности.

«В данный момент Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак эскалировал ситуацию Президенту и в ближайшие дни Президент выступит с жесткой критикой кадровой политики Офиса Генпрокурора и потребует привлечь к уголовной ответственности Александра Ватутина», — говорится в сообщении.

Как сообщил источник в Национальном антикоррупционном бюро Украины, детективы бюро при участии прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) уже начали расследование касательно деятельности и связей Александра Ватутина.

В последние несколько месяц детективы бюро фиксировали «интересные» встречи и разговоры Александра Ватутина с людьми из криминального мира, вероятно, занимающиеся конвертационным схемам, связанным с уклонением от уплаты НДС и контрабандой товаров на территорию Украины.

«У НАБУ также есть много материалов о связях Василия Костюка и Александра Ватутина через определенных людей. После обысков в налоговой эти летом всплыло много интересной информации», — сообщил источник НАБУ.

Также НАБУ передаст информацию по Александру Ватутину директору департамента по правоохранительным вопросам посольства США Стефани Холмс.

«Американцев очень волнует переаттестация украинских прокуроров, поэтому возникает вопрос: как Генпрокурор Ирина Венедиктова могла назначить на высокую должность прокурора, который не прошел аттестацию и уволился из прокуратуры, а спустя несколько месяцев снова работает в Офисе Генпрокурора. Это говорит не только о непрофессионализме Венедиктовой, но и о явно корыстных целях», — сообщил высокопоставленный источник в НАБУ.

Также информация о деятельности подчиненного Венедиктовой будет обнародована в ближайшее время журналистами-расследователями. Общественные антикоррупционные организации будут добиваться увольнения Александра Ватутина из ГБР.

Как сообщали СМИ, стало известно, что заместителем начальника Департамента уголовно-правовой политики и защиты инвестиций Офиса Генпрокурора на прошлой неделе был назначен Александр Ватутин, который несколько последних месяцев был в статусе советника Генерального прокурора Ирины Венедиктовой.

Александр Ватутин ранее не прошел аттестацию, поэтому даже назначение его советником Венедиктовой вызвало шквал критики и шок, как в СМИ, так и в самой прокуратуре.

По данным СМИ, одним из главных проектов Ватутина была поддержка деятельности известного контрабандиста и автора конвертационных схем Василия Костюка.