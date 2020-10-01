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Новости > Главные новости за 1 октября 2020 года

Главные новости за 1 октября 2020 года

Автор: «Фраза»
01.10.20 19:00
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Главные новости за 1 октября 2020 года

- В районе Станицы Луганской на Луганщине появляются новые очаги возгорания. По данным местных властей, все они зафиксированы на линии разграничения с временно оккупированными территориями. На данный момент жертвами пожаров в Луганской области стали 9 человек.

- До конца года суточное количество заразившихся коронавирусом в Украине может увеличиться до 9 тысяч человек. При этом, по словам представителя ВОЗ Ярно Хабихта, доступная вакцина вряд ли появится в нашей стране раньше второй половины 2021 года.

- С 1 октября в Украине стартовала осенняя призывная кампания. Ожидается, что в ее ходе до конца года в различные воинские подразделения страны будут призваны 13,5 тыс. молодых людей в возрасте от 20 до 27 лет.

- Курс гривны снова снижается. Причины назвали в НБУ.

- В Англии под запрет попали пластиковые трубочки и ватные палочки. Названа причина.

- В США случилось крушение истребителя F-35B. Это сняли на видео люди.

Тэги: общество, гривна, мир, ЧП, призыв, новости Украины, коронавирус

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