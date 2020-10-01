В Англии ввели странный, но благородный запрет

Главное: В Англии под запрет попали пластиковые трубочки и ватные палочки. Названа причина.

Детали: Министерство по вопросам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства Великобритании ввело для жителей Англии необычный запрет. Тут теперь нельзя «распространять» (то есть продавать и передавать) пластиковые трубочки и ложки для напитков, а также ватные палочки на пластике.

Чиновники уверены: «Это еще один значительный шаг в борьбе правительства против отходов в виде одноразовых пластиковых предметов, который сделает чище окружающую среду и наши океаны».

Подчеркивается, что еще месяц назад правительство повысило стоимость одноразовых пластиковых пакетов в супермаркетах с пяти до десяти пенсов.

Подсчитано, что каждый год жители Англии используют 4,7 миллиарда пластиковых трубочек, а также 316 миллионов ложек и палочек для размешивания напитков и 1,8 миллиарда ватных палочек, после чего все это оказывается в мировом океане.

В министерстве говорят: «Запрещая эти предметы, мы защитим подводную жизнь и станем ближе к реализации 25-летнего плана по полному исключению пластиковых отходов».

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