Скончался легендарный форвард «Шахтера» и сборной Украины

Главное: Легендарный форвард «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ателькин умер сегодня ночью. Причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Детали: Сегодня, 1 октября, ночью скончался бывший нападающий донецкого «Шахтера» и сборной Украины Сергей Ателькин. По информации журналиста Александра Денисова, причиной смерти 48-летнего Ателькина стали проблемы с сердцем, сообщает sport.ua.

За «горняков» Сергей Ателькин выступал с 1990 по 1997 годы, после этого он перебрался в итальянский «Лечче». В 1999 году вернулся в стан "«Шахтера», и провел за команду еще три года.

Сергей Ателькин становился чемпионом Украины в 2002 году, а также был 4-кратным обладателем Кубка страны. Награждался орденом «За заслуги» III степени.

Карьеру завершил в 2003-м в донецком «Металлурге». После завершения карьеры футболиста работал селекционером.

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