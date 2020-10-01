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Новости > Карабахская армия за 4 дня уничтожила столько бронетехники Азербайджана, сколько во время Первой карабахской войны

Карабахская армия за 4 дня уничтожила столько бронетехники Азербайджана, сколько во время Первой карабахской войны

Александр Панько
01.10.20 09:21
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Карабахская армия за 4 дня уничтожила столько бронетехники Азербайджана, сколько во время Первой карабахской войны

Карабахская армия за 4 дня уничтожили почти столько бронетехники противника, сколько во время всей Первой карабахской войны. Как сообщает Арменпресс, об этом на пресс-конференции 30 сентября сказал президент Арцаха Араик Арутюнян, сообщает AnalitikaUA.net.

Президент Арцаха отметил, что первый удар Азербайджана был неожиданностью, но, сравнив его с ударом нацистской Германии по Советскому Союзу, Арутюнян отметил, что немецкие войска почти достигли Москвы от границы в считанные дни, а сегодня бои идут на границе и ничего не изменилось.

Ранее, представитель Минобороны Арцрун Ованисян на брифинге сообщил, что потери Азербайджана за минувшие сутки среди личного состава 130 убитыми, около 200 раненых, техники — 29 танков и БТР, 3 установки «ТОС», 1 РСЗО «Смерч», 11 БПЛА. Данные могут меняться, бои идут. «Интенсивность и направление меняются. Противник непрестанно пытается предпринимать какие-то действия. Наши ВС отвечают, и не только обороняются», — заключил Арцрун Ованисян.

Как сообщает AnalitikaUA.net со ссылкой на единый информационный центр Армении, за четыре дня Азербайджан потерял 83 беспилотника, 7 вертолетов, 1 самолет, 166 единиц бронетехники (танки/БТР/БМП) 1 установку смерч, 1 установку ураган и 1 ТОС-1. Потери в живой силе по армянским данным у Азербайджана 920, число раненых под 3 тысячи.

Тэги: Армения, Азербайджан, мир, Нагорный Карабах, война

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