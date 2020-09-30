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Новости > После впечатляющей победы «Динамо» Украина круто взлетела в таблице коэффициентов УЕФА

После впечатляющей победы «Динамо» Украина круто взлетела в таблице коэффициентов УЕФА

Александр Панько
30.09.20 10:04
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После впечатляющей победы «Динамо» Украина круто взлетела в таблице коэффициентов УЕФА

Главное: Украина поднимается в таблице коэффициентов УЕФА. Этому помогла победа «Динамо».

Детали: После крутой победы киевского «Динамо» над «Гентом» (3-0) в квалификации Лиги чемпионов, наша страна серьезно укрепила свои позиции в таблице коэффициентов УЕФА. Украина поднялась с 13-го места на 11-е.

Ранее наш колумнист Андрей Шахов детально разбирал эту впечатляющую победу киевлян на НСК «Олимпийский».

Отметим, что на старте сезона Украина уже набрала в таблице 2,8 зачетных балла, что является очень хорошим показателем.

Также стоит добавить, что от нашей страны в еврокубках остались три команды из пяти: киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» сыграют в группе Лиги чемпионов, а луганская «Заря» – в группе Лиги Европы.

Таблица коэффициентов УЕФА на 30.09.2020:

Таблица коэффициентов УЕФА

В тему: 30 сентября 2020 года мы писали, что Луческу нашел, за что покритиковать «Динамо», несмотря на блестящую победу.

Тэги: футбол, УЕФА, Лига чемпионов, спорт, ФК Динамо Киев, таблица коэффициентов УЕФА

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