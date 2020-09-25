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Новости > Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, показав, кто на самом деле руководит партией, — эксперт

Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, показав, кто на самом деле руководит партией, — эксперт

Автор: «Фраза»
25.09.20 20:34
237
Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, показав, кто на самом деле руководит партией, — эксперт

Медведчук выбрал кандидата в мэры Николаева от ОПЗЖ, показав, кто на самом деле руководит партией. Об этом в своем блоге написал политический эксперт Кирилл Киквидзе.

«Удивительная ситуация перед выборами сложилась в Николаевской области. В партии „Оппозиционная платформа — За жизнь“ долгое время не могли решить, кто пойдет в мэры Николаева. В итоге свое решающее слово сказал Виктор Медведчук, в очередной раз подтвердив, кто на самом деле руководит партией», — отметил он.

«Что произошло. Так, летом наиболее вероятным кандидатом от ОПЗЖ на мэрских выборах в Николаеве называли экс-депутата из парламентской группы „Видродження“ Артема Ильюка. Его активно продвигала группа Бойко-Левочкина. Так, Бойко появлялся на публичных мероприятиях вместе с Ильюком, ранее анонсировал в соцсетях, что тот пойдет в мэры. Но в августе в Николаев приехал депутат и близкий соратник Виктора Медведчука Юрий Загородний, который возглавил партийную облорганизацию ОПЗЖ. Оказалось, что у Медведчука в Николаеве своя кандидатура — это Владислав Чайка, сын экс-мэра Николаева. Кроме того, как пишет НВ, в области начался пересмотр партийных списков ОПЗЖ на выборах в гор- и облсоветы», — пишет Киквидзе.

«Внутрипартийная борьба привела к тому, что накануне подачи документов на главном партийном сайте ОПЗЖ появилось две новости — одна о выдвижении Ильюка в мэры от городской организации ОПЗЖ, вторая — о выдвижении Чайки, от областной организации. Более того, к внутрипартийному конфликту группы Левочкина-Бойко привлекла подконтрольное СМИ. Так, о выдвижении Ильюка появился материал на сайте „Подробности“, который собственно Левочкину и принадлежит», — отметил эксперт.

«Более того, в новостной программе на телеканале „Интер“ Левочкиина-Фирташа сюжеты о выдвижении Ильюка были не только 23 сентября, но и 24 сентября, когда уже сдали документы на регистрацию Чайки. О чем это говорит? О том, что Левочкин-Бойко-Фирташ из последних сил пытались протащить свою креатуру. Но последнее слово было за Медведчуком. И от ОПЗЖ в мэры Николаева пойдет Владислав Чайка, креатура Виктора Медведчука», — пишет Киквидзе.

«Таким образом, мы еще раз увидели, кто реально реально принимает решения в ОПЗЖ. Группе Левочкина-Бойко в продвижении своих протеже не помог даже Фирташ с его медиа-ресурсами», — подчеркнул Киквидзе.

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