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Новости > Установлена связь Шабунина с группой «Приват» Коломойского, – Вовк

Установлена связь Шабунина с группой «Приват» Коломойского, – Вовк

Автор: «Фраза»
25.09.20 14:56
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Установлена связь Шабунина с группой «Приват» Коломойского, – Вовк

На заседании Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) 25 сентября была оформлена процессуальная связь между главой общественной организации «Центр противодействия коррупции» (ЦПК) Виталием Шабуниным и группой «Приват» Игоря Коломойского. Об этом заявил экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк на своей страницу в социальной сети Facebook, пишет «Знай».

«Сегодня в Высшем антикоррупционном суде оформили процессуально свои отношения „Центр противодействия коррупции“ Шабунина и ферросплавные заводы Игоря Коломойского. С сегодняшнего дня они вместе оспаривают решение прокурора САП о закрытии дела „Роттердам +“, которое уже вчера ВАКС признал законным и обоснованным», — написал бывший глава национального регулятора.

По словам Вовка, отношения между ЦПК и группой «Приват» были оформлены еще весной 2019 г.

«Широкая общественность незаслуженно забыла момент начала серьезных отношений. Поэтому напомню — между первым и вторым туром президентских выборов злобный „антикоррупционер“ Шабунин организовал встречу тогда еще частного лица, адвоката Коломойского, господина Богдана с директором НАБУ Сытником», — заявил Вовк.

Напомним, до 27 августа 2020 г. экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк был одним из подозреваемых по делу «Роттердам+».

Дело было закрыто Специализированной антикоррупционной прокуратурой (САП) из-за отсутствия состава в нем состава преступления.

24 сентября 2020 г. Высший антикоррупционный суд отклонил иск экс-нердепа Виктора Чумака и признал, прокурор САП принял решение о закрытии дела в полном соответствии с действующим законодательством и после надлежащего анализа всех собранных следствием за 3,5 года материалов.

После рассмотрения иска Виктора Чумака, в Высший антикоррупционный суд вместе обратились «Центр противодействия коррупции» и «Никопольский завод ферросплавов» (НЗФ) Игоря Коломойского. Их заявления объединены в одно производство, его рассмотрение отложено на 1 октября 2020 г.

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