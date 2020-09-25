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Новости > В Мукачевской епархии УПЦ сняли видеоролик с призывом беречь жизни нерожденных детей

В Мукачевской епархии УПЦ сняли видеоролик с призывом беречь жизни нерожденных детей

Александра Кудрявцева
25.09.20 11:55
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В Мукачевской епархии УПЦ сняли видеоролик с призывом беречь жизни нерожденных детей

Главное: На Закарпатье сняли антиаборный видеоролик с призывом сохранить жизнь нерожденным детям.

Детали: Православная молодежь и священнослужители обратились к общественности с особым призывом беречь жизни нерожденных детей.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, социальный антиабортный ролик создали совместно с волонтерами и координаторами семейно-социального проекта «Я ХОЧУ ЖИТЬ».

«Ты даешь ему возможность увидеть солнце и избавляешь его от страшной смерти в утробе родного человека ...», - слова-призывы к женщинам, девушкам и семьям о непоправимых последствиях аборта стали сквозными в представленном ролике.

Также к съемкам присоединились студенты Киевских духовных школ.

Видео имеет титры на английском языке, а также перевод на жестовый язык для слабослышащих.

Как сообщалось ранее, семейно-социальный проект «Я ХОЧУ ЖИТЬ» действует в Мукачевской епархии УПЦ с 2018 года в составе Отдела по делам семьи. В его задачи входит активная деятельность по сохранению жизни нерождённых детей, информационно-консультативная помощь женщинам с так называемой «нежелательной беременностью», материальная и духовно-психологическая поддержка кризисных семей, молитвенная и пастырская поддержка совершивших грех аборта.

В тему: «Люди мира» просят Зеленского обратиться к лидерам Нормандской четверки для установления мира на Донбассе.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

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