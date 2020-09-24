Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

Новости > «Люди мира» просят Зеленского обратиться к лидерам Нормандской четверки для установления мира на Донбассе

«Люди мира» просят Зеленского обратиться к лидерам Нормандской четверки для установления мира на Донбассе

Александра Кудрявцева
24.09.20 17:50
390
«Люди мира» просят Зеленского обратиться к лидерам Нормандской четверки для установления мира на Донбассе

Главное: Участники Форума «Люди мира» обратились к Президенту для объединения усилий по достижению мира на Донбассе.

Детали: Участники международного форума «Люди мира» просят Президента Украины Владимира Зеленского обратиться к лидерам Нормандской переговорной группы сделать все возможное для установления мира на Востоке Украины.

Как сообщает Центр информации УПЦ, текст обращения к Президенту был обнародован участниками форума сегодня на пресс-конференции в Киево-Печерской лавре.

«Мы обращаемся к Вам, глубокоуважаемый господин Президент, а также ко всем общественным силам, гражданам Украины и международного сообщества с предложением о сотрудничестве и объединении усилий в совместной работе по окончании войны, предотвращению социальной, экологической и гуманитарной катастроф, возрождению и устойчивому развитию Донецкой и Луганской областей», — говорится в документе.

Участники мероприятия сообщили о том, что Международный гражданский Форум «Люди мира» станет постоянно действующим.

«Для этого мы создаем мощный инструмент общения — интерактивную и открытую для всех граждан медиа-площадку, где будут проходить дискуссии и рабочие коммуникации по темам форума. Большинство из тех, кто принял участие в работе форума — это люди, живущие рядом с линией разграничения, и переселенцы, как никто сильно чувствуют разницу между реальным лицом войны и отражением в телевизорах», — отмечают участники.

В то же время они констатируют: «на нашей родине, украинской земле, шесть лет идет война».

«В мирные двери наших домов пришла смерть, пришло горе, разделило наши города и села, наши семьи, близких и родных людей. По какой шкале сегодня можно измерить масштаб нашей трагедии? За годы этой войны появились десятки тысяч могил на нашей земле. Часто мы хоронили близких под огнем, прямо во дворах своих домов, потому что не могли донести убитых родственников на кладбище... Кому-то залпы градов и щелчок снайперского огня в широких украинских степях стали энергичным импульсом для политического и финансового лифта. Для них наши кровь и слезы, горе простых людей, стали топливом для дьявольского механизма по накоплению денежных знаков», — констатировали участники форума.

На открытии форума, который состоялся 21 сентября в Святогорской лавре, участники рассмотрели состояние дел в социальной сфере жизни жителей и переселенцев Донбасса и Востока Украины и начали разработку программы действий по восстановлению мирной жизни людей.

Участники форума планируют создание исполнительного органа, который будет представлять проекты и программы в органах государственной власти, местного самоуправления, международных учреждениях и организациях.

В тему: Диалог, политическая воля и взгляд в глаза — на форуме «Люди мира» нашли рецепты завершения войны на Донбассе.

 
 
Тэги: новости православия, УПЦ

Комментарии

Статьи

22.09.20 09:35

Криворожские шахтеры и виктимная болезнь пролетарcких протестов

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
24.09.20 08:00

«Гент» – «Динамо»: победа, которую мы ждали

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?
24.09.20 18:27

Беги, Турчинов, беги: когда самозваного «патриота» призовут к ответу за сдачу Крыма?

Автор: Александр Панько

Выбор редакции
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 24 сентября 2020 года

Главные новости за 24 сентября 2020 года
24.09.20 19:00
261
Последние новости
24.09.20 19:55

Стало известно, когда состоится финальный турнир Лиги наций
24.09.20 19:00

Главные новости за 24 сентября 2020 года
24.09.20 19:00

Знаменитый приспособленец Непоп опять идёт в депутаты, - СМИ
24.09.20 18:55

Нужно восстановить экономику Донбасса и «перебить» деньги, которые люди зарабатывают на войне – пресс-конференция «Люди мира»
24.09.20 17:50

«Люди мира» просят Зеленского обратиться к лидерам Нормандской четверки для установления мира на Донбассе
24.09.20 17:15

Диалог, политическая воля и взгляд в глаза – на форуме «Люди мира» нашли рецепты завершения войны на Донбассе
24.09.20 16:44

Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Фото и Видео
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
Зеленский заявил о второй волне коронавируса в Украине
В киевском парке на скамейке «сидел» труп
В киевском парке на скамейке «сидел» труп
В Кривом Роге школьница при странных обстоятельствах выпала из окна. Говорят, из-за плохой оценки
В Кривом Роге школьница при странных обстоятельствах выпала из окна. Говорят, из-за плохой оценки
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В Киеве нацгвардейцам выдали пайки с червями
В любимом месте сатанистов в Киеве совершено жуткое преступление
В любимом месте сатанистов в Киеве совершено жуткое преступление
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Под Киевом бездомные собаки набросились на ребенка
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Японцы создали очень необычный и баснословно дорогой кубик Рубика
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
Лукашенко тайно вступил в должность президента Беларуси. Люди выходят на акции протеста
В Одессе произошел странный инцидент со львами
В Одессе произошел странный инцидент со львами
Эпичная китайская драма о войне неожиданно стала самым кассовым фильмом этого года
Эпичная китайская драма о войне неожиданно стала самым кассовым фильмом этого года
fraza.com
Новости блогосферы
24.09.20 11:05

Обучение на русском языке в Украине. Юридический аспект
18.09.20 20:44

Русскоязычных книг в Украине станет больше. Читатели требуют
04.09.20 12:33

Скоро русскоязычные украинцы станут просто русскими?
24.08.20 16:25

Украина - одна из немногих стран, являющихся абсолютно зависимыми сразу от всего

Опрос

За какую партию вы проголосуете на местных выборах?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.