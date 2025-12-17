Президент Польши сделал дерзкое заявление в адрес Зеленского

Президент Польши Кароль Навроцкий сделал дерзкое заявление. Он наехал на украинского лидера Владимира Зеленского.

Среди прочего, политик сказал: «У меня такое ощущение, что Владимир Зеленский за последние несколько лет привык воспринимать помощь от Польши как что-то само собой разумеющееся».

Добавляется: «С нами не нужно ни о чем договариваться, не нужно разговаривать, потому что мы и так в этом участвовали и все отдали».

Чиновник уверяет, что между Польшей и Украиной потерян элемент партнерства.

