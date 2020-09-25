Вылет «Десны» и «Колоса» из Лиги Европы больно ударил по футбольным позициям Украины

Главное: Украина пропустила вперед Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА. Появились свежие расклады.

Детали: После вылетали «Десны» и «Колоса» из Лиги Европы, Украина потеряла одну позицию в таблице коэффициентов УЕФА. Наша страна опустилась на 13-ю позицию, пропустив вперед Шотландию.

Ситуация может измениться на следующей неделе в случае выхода киевского «Динамо» в групповой раунд Лиги чемпионов, благодаря которому Украина наверняка отыграет утраченные позиции и даже обгонит Турцию.

Таблица коэффициентов УЕФА на 25.09.2020:

В тему: 24 сентября 2020 года наш колумнист Андрей Шахов анализировал матч «Гент» – «Динамо».