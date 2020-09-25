В Коломые произошло массовое отравление людей

Главное: В Коломые произошло ЧП. Тут в столовой массово отравились люди.

Детали: В Коломые (Ивано-Франковская область) в минувший четверг, 24 сентября, произошло масштабное ЧП. Как передает ГСЧС, в местном кафе «Леон» отравился 101 человек.

В сообщении сказано, что всем им поставили диагноз «острая кишечная инфекция».

Уточняется, что госпитализировали 44 посетителей кафе, а еще 57 человек сейчас находятся на амбулаторном лечении.

Также известно, что на данный момент проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий в заведении, где произошло отравление.

В тему: 5 сентября 2020 года мы писали, что на Ровенщине произошло массовое отравление школьников.