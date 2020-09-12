Ученые доказали, что коронавирус может нести самую серьезную угрозу для человеческого мозга

Главное: Американские ученые установили, что коронавирус SARS-CoV-2 способен провоцировать уничтожение нейронов и синапсов мозга, нанося таким образом вред когнитивным способностям человека.

Детали: Ученые Йельского университета в США доказали, что коронавирус SARS-CoV-2 может оказать разрушительное воздействие на мозг пациентов. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на британские СМИ, обнаружили инфекцию в мозгу человека, умершего от COVID-19, и в центральной нервной системе лабораторных мышей, зараженных коронавирусом.

При этом в отличие от других патогенов, таких как вирус Зика, коронавирус вызывает тихую инфекцию, которая не провоцирует иммунную реакцию, очищающую мозговую ткань от инфицированных клеток. Вместо этого SARS-CoV-2 ограничивает нейронам доступ к кислороду, что способствует их гибели.

Он также быстро уменьшает число синапсов нанося вред когнитивным способностям.

По данным исследователей, вирус проникает в клетки мозга через рецептор АСЕ2, находящийся на поверхности клеточной мембраны. Этот рецептор экспрессируется, главным образом, в клетках легких, что объясняет, почему коронавирус часто вызывает пневмонию. Однако ученые выяснили, что небольшое количество АСЕ2 в мозге все же позволяет SARS-CoV-2 проникнуть в нервные ткани и вызывать патологические изменения.

В то же время пока не ясно, как вирус попадает в мозг. Считается, что он может сделать это через обонятельную луковицу, глаза или даже кровоток.

В тему: В июле 2020 года исследователи из университетского колледжа Лондона описали 43 случая, когда, как сообщается, «в ходе которых у пациентов с коронавирусом возникли крупные неврологические нарушения, инсульты, воспаления, временные дисфункции мозга, бред и психоз».