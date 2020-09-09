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Студентам из ОРДЛО разрешили не сидеть на самоизоляции и не сдавать тест на коронавирус

Александр Панько
09.09.20 16:11
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Студентам из ОРДЛО разрешили не сидеть на самоизоляции и не сдавать тест на коронавирус

Главное: Студенты, выезжающие с оккупированных территорий Украины, смогут приступать к обучению без прохождения 14-дневной самоизоляции и без тестирования на COVID-19.

Детали: На заседании 9 сентября члены Кабинета министров Украины поддержали предложение, озвученное первым заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ростиславом Замлинским об освобождении студентов из ОРДЛО от прохождения 14-дневной самоизоляции и тестирования на COVID-19 по приезду на учебу.

Как сообщает «Украинская правда», в соответствии с проектом постановления молодые люди, которые следуют с временно оккупированных территорий, могут приступить к учебному процессу без самоизоляции или обязательного тестирования. Также эта норма распространяется на лиц, которые их сопровождают.

«Данный проект согласован без замечаний с Министерством здравоохранения, Минэкономики, принципиальное согласование есть от Минобразования, Минфина, ожидаем Минюста. Прошу принять с однодневной доработкой», — заключил Замлинский.

В тему: В июне 2014 года Верховная Рада Украины приняла закон «О внесении изменений в Закон Украины «Об обеспечении прав и свобод граждан и правовом режиме на временно оккупированной территории Украины» (относительно места пребывания и права на образование. В законе предусмотрено, что граждане Украины, которые проживают на временно оккупированной территории или переселившиеся с нее, имеют право на получение или продолжение получения определенного образовательного уровня на территории других регионов Украины за счет средств государственного бюджета с предоставлением мест в общежитиях на время учебы.

Тэги: Кабинет Министров Украины, общество, здоровье, эпидемия, образование, тест, студент, ОРДЛО, новости Украины, коронавирус, COVID-19, самоизоляция

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