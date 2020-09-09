Главный эпидемиолог Молдовы честно сказал, что думает об умерших от коронавируса. И подал в отставку

Главное: Главный эпидемиолог Молдовы Николае Фуртунэ заявил, что коронавирус «унес жизни тех, кто и так был обузой для окружающих». После этого он подал в отставку.

Детали: Директор Национального агентства общественного здравоохранения Молдовы Николае Фуртунэ заявил, что жертвами коронавирусной болезни COVID-19 стали люди, являющиеся обузой для общества. «Не хочу, чтобы меня осуждали или показаться циничным, но во всем мире COVID-19 унес жизни тех, кто и так был обузой для себя и окружающих. Это были люди, которые боролись с последними стадиями рака, тяжелым диабетом, сердечно-сосудистыми патологиями. Так произошло и во Франции, и в Италии, и, к сожалению, в Молдове», — заявил Фуртунэ в эфире телеканала TVR Moldova.

Как сообщает «Европейская правда», на следующее утро оппозиционные партии страны и бывшая министр здравоохранения Алла Немеренко потребовали его отставки.

Тогда Фуртунэ принес извинения за свои слова и заявил, что его неправильно поняли, так как он имел в виду, что эти больные — «обуза с медицинской точки зрения, а не с социальной». Однако после этого его отставки потребовали президент Игорь Додон и представители правительства.

8 сентября врач объявил о своей отставке на заседании под руководством премьер-министра Иона Кику. При этом глава правительства «высоко оценил профессионализм Фуртуне и поблагодарил за его работу главы агентства в чрезвычайно сложный период на национальном и глобальном уровнях».

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