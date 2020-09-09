59% украинцев пойдут на выборы. Почти столько же не верят, что это что-то изменит

Главное: 59% украинцев планируют участвовать в местных выборах в октябре текущего года. При этом 56% опрошенных считают, что после выборов ситуация в их городе не изменится.

Детали: По результатам социологического опроса, проведенного группой «Рейтинг», 59% граждан Украины заявили об обязательном участии в местных выборах 25 октября 2020 г. Как сообщается на официальном сайте группы, 19% респондентов отметили, что шансы на их участие составляют «50 на 50», 7% допустили, что придут на участки. Еще 14% украинцев оценили свое участие в местных выборах как маловероятное.

При этом 56% респондентов считают, что ситуация на региональном уровне после местных выборов не изменится, 27% ожидают улучшения, 8% — ухудшения.

Опрос проводился с 29 августа по 3 сентября 2020 г методом телефонного интервью с использованием компьютера среди 10000 респондентов старше 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Ошибка репрезентативности исследования составляет не более 1%.

В тему: 3 июля 2020 года комитет Верховной Рады Украины по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства утвердил новую форму бюллетеня для голосования на выборах в органы местной власти, которые должны состояться этой осенью. По словам народного депутата, члена фракции «Слуга народа» Дмитрия Гурина, «он теперь будет выглядеть прям как в стране первого мира».