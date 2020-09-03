Экстремалы на Днепре оседлают волну

В первые выходные осени, 5 и 6 сентября 2020, 70 украинских экстремалов от 8 до 49 лет будут бороться за чемпионство в вейкбординге и вейксерфинге. Ежегодный чемпионат Украины традиционно пройдет на Трухановом острове в Клубе BreakWater (УСКК "Украина).

Вейкбординг и вейксерфинг — экстремальные водные виды спорта, в которых спортсмен использует волну (ее создает специальный

катер-буксировщик) для выполнения различных трюков.

Оценивать спортсменов будут по правилам Международной Федерации воднолыжного спорта и вейкбординга IWWF. Главный судья — Робертс

Линавскис (Латвия).

По расписанию 5 сентября пройдут квалификационные заезды, 6 — финалы.

Награждения спортсменов — сразу после окончания финалов.

С места события будет вестись прямая трансляция.

Расписание и правила можно найти здесь.