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Главные новости за 2 сентября 2020 года

Автор: «Фраза»
02.09.20 19:00
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Главные новости за 2 сентября 2020 года

- В Киеве рано утром неизвестные избили в центре Киева народного депутата Украины. По информации ряда СМИ, речь идет об Антоне Полякове.

- Курс гривны снова снижается. Иностранные валюты растут в цене.

- Нардеп от «Батькивщины» Иван Крулько заразился коронавирусом. На прошлой неделе он был на заседании парламента.

- Прошлым летом киевляне пережили аномальную жару. Эксперты рассказали о рекордах.

- Жара в Киеве начнет спадать. Ожидается гроза.

- Президент США Дональд Трамп обратился к своему конкуренту на выборах демократу Джо Байдену. Он призвал оппонента сдать тест.

Тэги: общество, мир, политика, новости Украины

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