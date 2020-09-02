Главные новости за 2 сентября 2020 года

- В Киеве рано утром неизвестные избили в центре Киева народного депутата Украины. По информации ряда СМИ, речь идет об Антоне Полякове.

- Курс гривны снова снижается. Иностранные валюты растут в цене.

- Нардеп от «Батькивщины» Иван Крулько заразился коронавирусом. На прошлой неделе он был на заседании парламента.

- Прошлым летом киевляне пережили аномальную жару. Эксперты рассказали о рекордах.

- Жара в Киеве начнет спадать. Ожидается гроза.

- Президент США Дональд Трамп обратился к своему конкуренту на выборах демократу Джо Байдену. Он призвал оппонента сдать тест.