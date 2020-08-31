Калифорния – за Байдена, а Техас – за Трампа: картина американской президентской кампании по штатам

Главное: Стало известно, какие штаты могут взять Джо Байден и Дональд Трамп на грядущих президентских выборах. Появился прогноз.

Детали: Эксперты из авторитетной британской букмекерской конторы William Hill дали свой прогноз на грядущие выборы президента США, которые должны пройти 3 ноября. Появилась оценка ситуации по штатам.

Специалисты оценили перспективы действующего главы государства Дональда Трампа и лидера демократов Джо Байдена в ключевых штатах.

Так, Дональду Трампу, например, отдают Айову, Джорджию, Южную Каролину и Техас.

В то же время Джо Байдену пророчат победу, среди прочего, в Калифорнии, Вашингтоне, Виргинии, Колорадо и Неваде.

Напряженная борьба же ожидается в Аризоне, Флориде и Северной Каролине.

Примечательно, что букмекерский рейтинг кандидатов сравнялся: на победу Дональда Трампа и Джо Байдена ставят как 1,91 к 1.

В тему: 28 августа 2020 года мы сообщали о том, что Трамп нескромно рассказал о том, сколько всего хорошего сделал для темнокожих.