Лукашенко обвинил Польшу в попытке захвата одной из областей Беларуси

Главное: Польша вынашивает планы по захвату Гродненской области. Об этом сообщил президент Беларуси Александр Лукашенко.

Детали: Президент Беларуси Александр Лукашенко сделал резонансное заявление. На совещании с членами правительства в Минске он сказал, что Польша хочет захватить Гродненскую область.

В частности, он сказал: «Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят».

Лидер страны добавил: «Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно».

В тему: 24 августа 2020 года мы писали, что Лукашенко с юмором и автоматом переиграл Беломайдан и Польшу.