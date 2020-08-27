Стали известны возможные соперники «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

Главное: Киевское «Динамо» готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов. Стали известны возможные соперники.

Детали: В понедельник, 31 августа, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника узнает киевское «Динамо».

Киевлян ждет один из трех клубов – АЗ (Нидерланды), «Рапид» (Австрия) или ПАОК (Греция).

Напомним, что эта стадия состоит из одного матча, который состоится 15/16 сентября.

После этого команды ожидает четвертый квалификационный раунд, состоящий уже из двух поединков (22/23 и 29/30 сентября).

Добавим, что команды, которые проиграют в квалификации Лиги чемпионов, попадут в групповой раунд Лиги Европы.

В тему: 26 августа 2020 года наш колумнист писал отчет о матче «Шахтер» – «Динамо».