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Стали известны возможные соперники «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

Александр Панько
27.08.20 11:58
537
Стали известны возможные соперники «Динамо» в квалификации Лиги чемпионов

Главное: Киевское «Динамо» готовится к старту в квалификации Лиги чемпионов. Стали известны возможные соперники.

Детали: В понедельник, 31 августа, состоится жеребьевка третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Своего соперника узнает киевское «Динамо».

Киевлян ждет один из трех клубов – АЗ (Нидерланды), «Рапид» (Австрия) или ПАОК (Греция).

Напомним, что эта стадия состоит из одного матча, который состоится 15/16 сентября.

После этого команды ожидает четвертый квалификационный раунд, состоящий уже из двух поединков (22/23 и 29/30 сентября).

Добавим, что команды, которые проиграют в квалификации Лиги чемпионов, попадут в групповой раунд Лиги Европы.

В тему: 26 августа 2020 года наш колумнист писал отчет о матче «Шахтер» – «Динамо».

Тэги: футбол, Лига чемпионов, спорт, ФК Динамо Киев

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