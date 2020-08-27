Оказалось, что дети переносят коронавирус совсем не так просто, как считалось ранее

Главное: Дети оказались более уязвимы к коронавирусу, чем считалось ранее. У многих из них сохраняются негативные последствия даже после выздоровления.

Детали: Американские врачи все чаще стали замечать, что у детей после COVID-19 могут оставаться головная боль, нарушение работы органов пищеварения и кашель. Как сообщает Lenta.ru, самым часто встречаемым у детей осложнением называется мультисистемный воспалительный синдром.

Ранее у многих детей, больных коронавирусом, обнаруживали множественные воспаления, что напоминает болезнь Кавасаки. Позднее было доказано, что на фоне COVID-19 у детей может развиваться и смертельно опасный цитокиновый шторм — неконтролируемое воспаление, приводящее к повреждению тканей организма.

При этом подтверждается информация о том, что большинство из них переносят вирус в легкой форме.

Отметим, что в США с 9 июля число инфицированных детей увеличилось в два раза.

В тему: По данным специалистов из Массачусетской больницы общего профиля и Массачусетской детской больницы США, дети являются ключевыми переносчиками коронавирусной инфекции среди взрослого населения.

При этом ООН и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют начинать носить медицинские маски детям от 5 лет. Что касается детей от 12 лет, то они должны носить маски на тех же условиях, что и взрослые. Эти рекомендации противоречат советам американских Центров по контролю над заболеваниями, которые советуют носить маски детям с 2 лет.