Стало известно, могут ли бактерии путешествовать в космосе

Главное: Исследователи узнали, могут ли бактерии путешествовать в космосе. Опыт провели японские ученые.

Детали: Ученые из Токийского университета в Японии заявили, что бактерий Deinococcus могут пережить в суровых космических условиях перелет, протяженностью несколько лет. Как пишет издание Frontiers in Microbiology, эксперимент на борту МКС продолжался три года.

Сообщается, что, «исследуя нижние слои стратосферы, ученые обнаружили, что на высоте двенадцати километров над землей, несмотря на проникающую мощную солнечную радиацию, существуют бактерии бактерии Deinococcus».

После этого исследователи «поместили высушенные агрегаты Deinococcus на внешние панели японского экспериментального модуля «Кибо»: образцы разной толщины подвергались воздействию космической среды в течение одного, двух и трех лет с 2015 по 2018 год, чтобы проверить их выживаемость».

В статье сказано: «Через три года исследователи обнаружили, что все агрегаты размером более 0,5 миллиметров частично выжили в условиях космоса».

Отмечается также и то, что, «несмотря на то, что бактерии на поверхности бактериальных агрегатов умирали, они создавали защитный слой для микроорганизмов, находящихся под ним, обеспечивая выживание всей колонии».

Эксперты утверждают, что «гранула толщиной более 0,5 миллиметров может прожить на поверхности космического корабля от пятнадцати до сорока пяти лет».

Также ученые информируют: «В открытом космосе колония диаметром около одного миллиметра потенциально может выживать до восьми лет».

В публикации подчеркивается, что «ученые изучали только пребывание бактерий в космосе, не рассматривая условия отрыва от одной планеты и приземления на другую, которые требуют отдельной оценки».

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