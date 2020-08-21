Во Львовской области погиб шахтер

Главное: Во Львовской области погиб горняк. Ему было 35 лет.

Детали: На шахте Червоноградская во Львовской области произошла трагедия. Тут погиб 35-летний горняк.

Об этом в «Фейсбуке» сообщил глава Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец.

Сообщается, что погибший – Александр Лукаш. Он получил несовместимые с жизнью травмы.

Известно, что «трагедия произошла, когда работник угледобывающего предприятия находился на пересыпи конвейерных лент».

В тему: 28 июля 2020 года мы писали о ЧП на шахте в Луганской области: погиб горняк.