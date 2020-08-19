Семечки и горох: финны посоветовали, чем спасаться от похмелья

Главное: Финны составили список продуктов, которые спасут от похмелья. В него попали семечки и горох.

Детали: Ученые из университетов Хельсинки и Восточной Финляндии составили весьма необычный список продуктов, которые спасут человека от похмельного синдрома. По словам исследователей, все они богаты аминокислотами L-цистеин.

Эксперты говорят, что спасительный L-цистеин содержится в следующих продуктах: семечки подсолнуха, сырые куриные яйца, свежий горох.

Проведя исследования на добровольцах, которые употребляли соответствующие продукты, финны заявили: «Наше исследование обнаружило статистически значимую связь между L-цистеином и уменьшением симптомов похмелья. L-цистеин уменьшал головную боль, тошноту, стресс и тревогу».

В тему: 17 августа 2020 года мы писали, что американцы создали «чудо-зелье» от похмелья.