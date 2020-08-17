Канадцы выяснили, на какой одежде гибнет коронавирус

Главное: Исследователи узнали, на какой ткани гибнет коронавирус. Речь идет о чистом хлопке.

Детали: Канадские ученые из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета посоветовали носить во время пандемии коронавируса одежду из чистого хлопка. По их словам, на таком материале SARS-Cov-2 начинает деградировать.

Исследователи говорят: «Три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда, в которой традиционно используется эта ткань».

Эксперты утверждают: «Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно безопасной».

При этом они акцентируют внимание: «Хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса несколько хуже, чем медицинская».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что стало известно, можно ли заразиться коронавирусом через продукты питания.