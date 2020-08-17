Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Канадцы выяснили, на какой одежде гибнет коронавирус

Агата Кловская
17.08.20 16:49
154
Канадцы выяснили, на какой одежде гибнет коронавирус

Главное: Исследователи узнали, на какой ткани гибнет коронавирус. Речь идет о чистом хлопке.

Детали: Канадские ученые из Агентства общественного здравоохранения и Манитобского университета посоветовали носить во время пандемии коронавируса одежду из чистого хлопка. По их словам, на таком материале SARS-Cov-2 начинает деградировать.

Исследователи говорят: «Три слоя футболки из чистого хлопка имеют такой же уровень защиты, как и хирургическая одежда, в которой традиционно используется эта ткань».

Эксперты утверждают: «Если хлопковую одежду положить в шкаф, то спустя сутки ее можно считать условно безопасной».

При этом они акцентируют внимание: «Хлопковая ткань в виде многослойной маски защищает от вируса несколько хуже, чем медицинская».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что стало известно, можно ли заразиться коронавирусом через продукты питания.

Тэги: ученые, здоровье, мир, коронавирус, хлопок

Комментарии

Статьи

16.08.20 09:02

Украину опять продают европеоидам. За недорого

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
15.08.20 07:58

Роман Яремчук: наш лучший нападающий

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Почему в Украине новые рекорды по коронавирусу и приведет ли это к ужесточению карантина
14.08.20 14:12

Почему в Украине новые рекорды по коронавирусу и приведет ли это к ужесточению карантина

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Зеленский провел очень закрытое заседание по ситуации в Беларуси

Зеленский провел очень закрытое заседание по ситуации в Беларуси
17.08.20 16:53
115
Последние новости
17.08.20 16:53

Зеленский провел очень закрытое заседание по ситуации в Беларуси
17.08.20 16:49

Канадцы выяснили, на какой одежде гибнет коронавирус
17.08.20 16:08

С Торой, православной иконой, Николаем II и Шевченко: Кива подарил Рабиновичу картину
17.08.20 15:35

Гороскоп на 18 августа 2020. Что ждет 12 знаков зодиака
17.08.20 15:31

Зеленский вместо народного артиста присвоил Кузьме Скрябину звание Героя
17.08.20 15:17

В Японии зафиксирована рекордная в истории страны жара
17.08.20 14:53

«Мы вроде ни с кем не воюем»: российские блогеры удивились сгоревшей военной технике на границе с Украиной
Фото и Видео
«Мы вроде ни с кем не воюем»: российские блогеры удивились сгоревшей военной технике на границе с Украиной
«Мы вроде ни с кем не воюем»: российские блогеры удивились сгоревшей военной технике на границе с Украиной
«Мы вроде ни с кем не воюем»: российские блогеры удивились сгоревшей военной технике на границе с Украиной
«Мы вроде ни с кем не воюем»: российские блогеры удивились сгоревшей военной технике на границе с Украиной
В Азовском море образовался «медузный остров»
В Азовском море образовался «медузный остров»
«Саша, не пи*ди, у тебя не 80%»: белорусы обклеили памятник Ленину самодельными плакатами
«Саша, не пи*ди, у тебя не 80%»: белорусы обклеили памятник Ленину самодельными плакатами
В Броварах сгорела машина программы «Схемы», данные которой опубликовал Портнов
В Броварах сгорела машина программы «Схемы», данные которой опубликовал Портнов
Ученые разгадали тайну умирающей звезды
Ученые разгадали тайну умирающей звезды
Том Круз едва не погиб на съемках фильма «Миссия невыполнима 7»
Том Круз едва не погиб на съемках фильма «Миссия невыполнима 7»
На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
На Николаевщине 3-летняя девочка случайно сожгла машину и чуть сама не сгорела в ней
На популярном украинском курорте туристов кроме горы медуз достает еще одна напасть
На популярном украинском курорте туристов кроме горы медуз достает еще одна напасть
Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео
Что делают с буйными пассажирами самолетов в Индонезии? Появилось жесткое видео
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
На Николаевщине 3-летняя девочка играла со спичками и едва не сгорела заживо
fraza.com
Новости блогосферы
16.08.20 19:46

Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.