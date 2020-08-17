Цены на нефть начали повышаться: эксперты назвали причины

Главное: Нефть снова растет в цене. Эксперты назвали причины происходящего.

Детали: В понедельник, 17 августа, мировые цены на нефть снова начали расти. Об этом свидетельствуют данные биржевых торгов.

Причиной оживления послужила новость о том, что китайские нефтяные компании забронировали танкеры для транспортировки двадцати миллионов баррелей нефти из США в августе и сентябре.

Также ранее эксперты называли причинами роста цен на черное золото ухудшение мировой ситуации с коронавирусом, а также стартовавшее наращивание добычи странами ОПЕК+ на полтора миллиона баррелей в сутки, однако с осени ситуация должна измениться, считают аналитики, из-за чего фьючерсы сейчас дорожают.

Так, сегодня октябрьские фьючерсы марки Brent подорожали на 0,89%, до 45,2 доллара за баррель, а вот сентябрьские фьючерсы WTI выросли в цене на 1,05%, до 42,54 доллара за баррель.

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что нефть начала дешеветь. Стало известно, что случилось.