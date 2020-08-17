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Позитивный гороскоп на 17 августа 2020 года. Что ждет 12 знаков зодиака

Агата Кловская
16.08.20 20:10
543
Позитивный гороскоп на 17 августа 2020 года. Что ждет 12 знаков зодиака

Представляем вашему вниманию гороскоп на 17 августа 2020 года. 17 августа рекомендуется уделить больше времени себе, своим желаниям, чтобы разобраться в том, что вам делать дальше и куда двигаться.

Овен

17 августа 2020 года — хороший день для любой интеллектуальной и творческой деятельности. Также удачно будет заняться получением новых знаний, поэтому курсы, вебинары, изучение языков — все вам будет даваться легко. Вечер проведите с пользой для себя.

Телец

17 августа 2020 года вы не сможете блеснуть особенной энергией и силами, но это не повод расстраиваться. Не заставляйте себя ничего делать через силу, сконцентрируйтесь на том, что вам доставляет удовольствие. Вечер посвятите себе.

Близнецы

17 августа 2020 года вы будете много общаться с различными людьми, что может стать очень энергозатратно. Напомнят о себе и старые знакомые, появятся новые. Старайтесь контролировать свои эмоции и настроение, но не делайте что-либо через силу.

Рак

17 августа 2020 года — хорошее время для неспешных дел и размеренных действий. Если вы сможете справиться с различными рабочими вопросами, то дела личные вас совсем не заденут. Вечером устройте романтический ужин для любимого человека. Это не только вас сблизит, но и поможет переключиться с рабочих вопросов.

Лев

Старайтесь 17 августа 2020 года быть более самостоятельными — это избавит вас от лишних вопросов. Налаживайте отношения с людьми, чья помощь вам еще понадобиться. Отличное время для новых знакомств как по работе, так и личного характера.

Дева

17 августа 2020 года все важные для вас дела лучше всего делать без чье-либо помощи. Всю ответственность, которую вы взяли на себя, сможете легко конвертировать в успех. В делах любовных вас ждут приятные сюрпризы.

Весы

17 августа 2020 года день для активных действий и риска. Если хотели попробовать что-то новое — вперед, имеете все шансы на успех. Не исключены интриги со стороны недоброжелателей, поэтому будьте бдительными и не раскрывайте свои идеи и планы посторонним людям.

Скорпион

Если 17 августа 2020 года вы будете тянуть с решением любого вопроса, то можете упустить хорошие шансы стать успешнее. Старайтесь быть более активными и вы непременно получите хороший результат и улучшите свое материальное положение. Возможны новые романтические знакомства, которые впрочем, ничем серьезным не закончатся.

Стрелец

17 августа 2020 года точно не станет каким-то особенным, если вы будете просто лежать дома на диване и смотреть в потолок. Поднимайтесь и двигайтесь вперед навстречу приключениям — они вам сегодня обеспечены. Постарайтесь сами разнообразить свое рабочее и свободное время.

Козерог

Смело планируйте 17 августа 2020 года дела, которые раньше откладывали — они будут успешно реализованы. Новые знакомства окажутся очень приятными и перспективными. В обращении с деньгами нужно проявить осмотрительность и не совершать слишком дорогих покупок.

Водолей

17 августа 2020 года вас ждет довольно эмоциональный день, но не стоит слишком бурно на все реагировать. Старайтесь продумывать ваши шаги наперед и плавно, но уверенно двигаться к своей цели. Будьте более внимательными к тем, кто вам дорог.

Рыбы

Старайтесь решать все возникшие 17 августа 2020 года вопросы самостоятельно. Во-первых, вы и сами сможете со всем справиться, а во-вторых — вы потом будете очень горды собой за полученный результат. В личную жизнь стоит внести яркие краски, сообщает сайт «Слова и фразы на каждый день».

Важное предупреждение

Читая гороскоп, помните, что православие осуждает веру в звездные предстказания. Отцы Церкви уверены, что звезды не могут повлиять на человека.

Астрология, занимающаяся составлением гороскопов — это лженаука, а с точки зрения христианского вероучения — оккультная практика.

В некоторых случаях астрологические прогнозы соответствуют действительности. Объясняется это преимущественно тремя причинами:
— имело место случайное совпадение,
— имело место самовнушение,
— имело место влияние темных сил.

Используйте гороскоп лишь как одну из форм развлечения и настроя на позитивный психологический лад. Акцентируйтесь на позитиве, не обращайте внимание на негативные прогнозы.

Ни в коему случае не воспринимайте гороскоп, как руководство к действию.

Помните, в этот жизни все зависит только от Господа Бога и от вас. Как верно подметил в свое время православный святитель Николай Сербский: «Человек выше звезд».

Тэги: прогноз, гороскоп, развлечения

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