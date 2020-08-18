Назван идеальный возраст для похудения

Главное: Озвучен самый лучший возраст для похудения. Свои данные представили ученые из США.

Детали: Исследователи из США заявили, что определили идеальный возраст для похудения. Их цитирует издание JAMA Network Open.

Отмечается следующее: «Люди, чей индекс массы тела снизился с отметки «ожирение» ниже отметки «серьезный избыточный вес» в период от 25 до 40 лет, имели сниженный на 54% риск смерти, в то же время потеря веса после 40 лет не слишком влияет на это».

Также сообщается, что «самые низкие показатели смертности наблюдались среди людей, чей индекс был «нормальным»: показатель 18,5-24,9».

Подчеркивается, что об этом стало ясно после анализа данных более чем 24 тысяч участников американского Национального исследования здоровья и питания, которое проходило в 1998-2015 годы.

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что диетолог озвучила ключевые правила похудения.