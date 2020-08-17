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Составлен список продуктов, которые не стоит есть на ужин

Агата Кловская
17.08.20 20:02
424
Составлен список продуктов, которые не стоит есть на ужин

Главное: Появился список продуктов, которые не нужно есть на ужин. Их составила диетолог.

Детали: Российский диетолог Наталья Круглова составила список продуктов, которые не стоит есть на ужин незадолго перед сном. Ее цитируют местные СМИ.

По словам эксперта, в вечернее время следует отказаться от жирной пищи, мясных полуфабрикатов, колбасных изделий, выпечки и сладостей.

Медик говорит, свинина, говядина, баранина переваривается по четыре-пять часов.

Она сообщает: «Эта еда тяжелая, которая не даст возможности организму отдохнуть за ночь».

Диетолог предупреждает, что «перед сном не стоит употреблять продукты, насыщенные большим количеством калорий и содержащие мало пищевых волокон: это выпечка, различные сладости. Тем, кто следит за весом, врач не рекомендует ужинать крупами».

Как пояснила специалист, в таких продуктах содержится крахмал, который затрудняет процесс снижения веса.

Специалист резюмирует: «Полезно будет исключить из вечернего рациона соленья, маринованные овощи, которые стимулируют аппетит и задерживают воду в организме. Утром можно проснуться с отеками. Что касается молочных продуктов, то здесь все индивидуально: у некоторых они тоже держат жидкость».

Как говорит диетолог, ужинать нужно растительной пищей, мясом птицы, морепродуктами, нежирными сырами, творогом.

По ее словам, «вечером организму не требуется большого количества энергии. Поэтому необходимо, чтобы ужин был легким, но при этом содержал достаточно витаминов, белка и пищевых волокон».

Она добавляет: «Если очень хочется сладкого, можно съесть что-то из фруктов. Но они обязательно должны вписываться в калорийность. Тогда не так важно, в какое именно время вы их съедите: утром или вечером».

Эксперт отмечает: «Если между последним приемом пищи и сном проходит больше 3,5-4 часов и появляется чувство голода, диетолог рекомендует выпить стакан нежирного кефира».

В тему: 14 августа 2020 года мы писали, что диетолог озвучила ключевые правила похудения.

11 августа 2020 года мы сообщали, что диетолог заявила, что мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы.

Тэги: мясо, здоровье, мир, питание, диетолог, ужин

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