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Киевлян предупредили о возвращении грозовых дождей: прогноз синоптиков

Агата Кловская
16.08.20 00:01
372
Киевлян предупредили о возвращении грозовых дождей: прогноз синоптиков

Главное: На следующей неделе в Киев вернется дождливая погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Детали: Уже со вторника, 18 августа, в Киеве и области на несколько дней зарядят грозовые дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

При этом синоптики обещают не жаркую погоду: днем будет плюс 27-29, а ночью 16-18 тепла.

Карта погоды:

Карта погоды

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что на следующей неделе в Украине немного потеплеет.

3 августа 2020 года мы писали, что синоптики рассказали киевлянам о температурных аномалиях минувшего июля.

Тэги: Киев, общество, погода, Киевская область, погодные условия, синоптики, новости Украины

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