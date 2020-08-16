Киевлян предупредили о возвращении грозовых дождей: прогноз синоптиков

Главное: На следующей неделе в Киев вернется дождливая погода. Об этом рассказали в Гидрометцентре.

Детали: Уже со вторника, 18 августа, в Киеве и области на несколько дней зарядят грозовые дожди. Такой прогноз дали в Гидрометцентре.

При этом синоптики обещают не жаркую погоду: днем будет плюс 27-29, а ночью 16-18 тепла.

Карта погоды:

В тему: 13 августа 2020 года мы писали, что на следующей неделе в Украине немного потеплеет.

3 августа 2020 года мы писали, что синоптики рассказали киевлянам о температурных аномалиях минувшего июля.