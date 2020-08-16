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В Нидерландах строят дом, в котором можно будет спрятаться от 5G

Александр Панько
16.08.20 13:01
558
В Нидерландах строят дом, в котором можно будет спрятаться от 5G

Главное: В умном районе в Нидерландах строится дом, в котором будет блокироваться электромагнитное излучение. Предполагается, что в нем смогут жить также люди, боящиеся связи 5G.

Детали: В Нидерландах строят дом, блокирующий электромагнитное излучение для людей, у которых из-за них начинаются головные боли и бессонница. Как сообщает Lenta.ru, здание также подойдет тем, кто опасается разрушающего воздействия сетей 5G.

Дом возведут в умном районе Брейнпорт в городе Хелмонд. Авторами проекта выступили студенты Технического университета Эйндховена. Они разработали небольшую сборную конструкцию, которая станет тестовым образцом. Архитекторы хотят понаблюдать за состоянием поверхностей с течением времени.

При этом проектировщики утверждают, что не намерены исследовать влияние электромагнитного излучения на людей, но хотят создать дом, в котором бы его уровень контролировался подобно тому, как выполняются стандарты по уровню шума.

Отметим, что, по данным Европейского социально-экономического комитета, около 13 млн европейцев чувствительны к электромагнитному излучению. При этом никакого научного подтверждения того, что их проблемы связаны именно с этим, на сегодняшний день нет.

В тему: 22 сентября 2019 года В Швейцарском Берне состоялась многочисленная акция протеста против внедрения стандарта высокоскоростной мобильной связи пятого поколения (5G). Люди всерьез опасаются, что новые технологии негативным образом повлияют на их здоровье.

Весной 2020 года в Нидерландах и Великобритании распространилось движение за уничтожение якобы вредных для здоровья вышек сотовой связи нового поколения 5G. Подожженные и поврежденные вышки исчисляются десятками.

В мае того же года ряд спортсменов выступил против вакцинации, чипизации и в том числе связи пятого поколения.

Летом Биологи из США выяснили, что радиоволны частотой 3.5 ГГц, используемые в связи 4G и 5G подавляют сенсомоторные функции эмбрионов рыб данио-рерио.

Тэги: архитектура, наука, дом, Нидерланды, строительство, технологии, 5G

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