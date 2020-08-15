Американские военные всерьез занялись поисками НЛО

Главное: Военные США собрались найти инопланетян. В Пентагоне создана целая рабочая группа.

Детали: Американские военные плотно занялись поисками инопланетян. Как сообщают местные СМИ, в Пентагоне уже сформировали рабочую группу по исследованию НЛО, с которыми сталкивались летчики США.

Отмечается, что «заместитель министра обороны Дэвид Норквист будет курировать рабочую группу, которая, как ожидается, будет официально представлена в ближайшие дни».

В прошлом месяце обеспокоенность в связи с НЛО выразили в конгрессе страны, где не стали исключать, что данные объекты могут иметь земное происхождение и быть средствами разведки потенциальных противников.

Однако военные не исключают, что НЛО имеют внеземное происхождение и теперь собираются установить это наверняка.

Напомним, что в апреле Пентагон опубликовал три видео, на которых, по словам военных, предположительно зафиксированы НЛО. Съемки датируются 2004 и 2015 годами.

В тему: 1 мая 2020 года мы писали, что Трамп присоединился к мнению Православной церкви о том, что НЛО это демоническое явление.