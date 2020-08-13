Каким должен быть идеальный завтрак? Советы диетолога

Главное: Диетолог рассказала об идеальном завтраке. Он должен включать белки и углеводы.

Детали: Российский диетолог Юлия Чехонина рассказала о том, каким должен быть идеальный завтра. Ее цитируют местные СМИ.

Она говорит: «Завтрак можно назвать полезным только при условии, что в него входят блюда, содержащие и белки, и углеводы. С утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например кашей, как это принято считать».

Эксперт объясняет: «Углеводы служат человеку с утра источником энергии, но завтрак без белков, которые можно получить в виде омлета или сырников, повышает риск не дополучить его суточную норму в течение дня. Если мы не дополучим белок за день, то получим избыток жира и углеводов, что связано с появлением лишних килограммов».

В тему: 11 августа 2020 года сообщалось, что диетолог заявила, что мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы.