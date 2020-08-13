Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

Каким должен быть идеальный завтрак? Советы диетолога

Агата Кловская
13.08.20 06:42
134
Каким должен быть идеальный завтрак? Советы диетолога

Главное: Диетолог рассказала об идеальном завтраке. Он должен включать белки и углеводы.

Детали: Российский диетолог Юлия Чехонина рассказала о том, каким должен быть идеальный завтра. Ее цитируют местные СМИ.

Она говорит: «Завтрак можно назвать полезным только при условии, что в него входят блюда, содержащие и белки, и углеводы. С утра тарелка не должна быть наполнена только одним компонентом, например кашей, как это принято считать».

Эксперт объясняет: «Углеводы служат человеку с утра источником энергии, но завтрак без белков, которые можно получить в виде омлета или сырников, повышает риск не дополучить его суточную норму в течение дня. Если мы не дополучим белок за день, то получим избыток жира и углеводов, что связано с появлением лишних килограммов».

В тему: 11 августа 2020 года сообщалось, что диетолог заявила, что мясоеды живут дольше, чем вегетарианцы.

Тэги: здоровье, питание, диета, завтрак, диетолог

Комментарии

Статьи

12.08.20 09:14

Продажные соросята VS коррумпированная Счетная палата

Автор: Александр Карпец

Интервью

10.08.20 21:48

Иван Либерман: Приложение «Дій вдома» не выдерживает критики. Требуют, штрафами угрожают, а технические условия не обеспечили

Автор: Сергей Дойко

Колонка автора
12.08.20 08:00

Сборная Украины: Шевченко пригласил 14 динамовцев. Как же это... плохо!

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Почему протесты в Минске пошли на спад и надолго ли это
12.08.20 16:01

Почему протесты в Минске пошли на спад и надолго ли это

Автор: Агата Кловская

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

Главные новости за 12 августа 2020 года

Главные новости за 12 августа 2020 года
12.08.20 19:00
1212
Последние новости
13.08.20 06:42

Каким должен быть идеальный завтрак? Советы диетолога
13.08.20 01:48

Ученые научились прогнозировать смерть… по глазам
13.08.20 00:01

«Шахтер» записали в аутсайдеры Лиги Европы
12.08.20 21:16

Пока все борются с коронавирусом, на Одесчине мужчина заболел сибирской язвой
12.08.20 20:01

В Шотландии найден клад, которому три тысячи лет
12.08.20 19:18

Под Киевом малолетние братья угнали машину и попали на ней в ДТП
12.08.20 19:00

Главные новости за 12 августа 2020 года
Фото и Видео
В Шотландии найден клад, которому три тысячи лет
В Шотландии найден клад, которому три тысячи лет
В Шотландии найден клад, которому три тысячи лет
В Шотландии найден клад, которому три тысячи лет
Под Киевом малолетние братья угнали машину и попали на ней в ДТП
Под Киевом малолетние братья угнали машину и попали на ней в ДТП
Хорошее воображение и Google Earth в очередной раз помогли найти на Земле кое-что необычное
Хорошее воображение и Google Earth в очередной раз помогли найти на Земле кое-что необычное
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В столичном ресторане на многомиллионной взятке задержан крупный чиновник
В киевском метро появился крайне необычный поезд
В киевском метро появился крайне необычный поезд
На Прикарпатье змеи все чаще бросаются на людей
На Прикарпатье змеи все чаще бросаются на людей
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось сразу два колеса
В Киеве у маршрутки на ходу отвалилось сразу два колеса
Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал
Байден выбрал себе в вице-президенты чернокожую женщину. Трамп ее уже раскритиковал
Появилось видео двуглавой ядовитой змеи, которую поймали в Индии
Появилось видео двуглавой ядовитой змеи, которую поймали в Индии
Сладкое ДТП: на Николаевщине парень угнал фуру, груженную медом, и не справился с управлением
Сладкое ДТП: на Николаевщине парень угнал фуру, груженную медом, и не справился с управлением
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.