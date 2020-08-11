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Зеленский наплевал на противоречия и официально легализовал в Украине игорный бизнес

Автор: «Фраза»
11.08.20 15:07
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Зеленский наплевал на противоречия и официально легализовал в Украине игорный бизнес

Главное: Президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном регулировании игорного бизнеса. Теперь он вступит в силу, несмотря на две взаимоисключающие нормы, касающиеся того, кто будет регулировать этот рынок.

Детали: Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Как сообщается на официальной странице документа на сайте Верховной Рады, сегодня он вернулся в парламент за подписью главы государства без каких-либо изменений.

Скриншот страницы законопроекта о легализации игорного бизнеса в Украине на сайте Верховной Рады

Это означает, что он вступит в силу после опубликования в «Урядовом курьере».

Отметим, что, как сообщала «Экономическая правда», некоторые представители «Слуги народа» в Верховной Раде выражали надежду на то, что президент наложит вето на этот законопроект, так как в нем содержатся две взаимоисключающие нормы.

«В одной норме пишет, что есть специальная комиссия, которая регулирует деятельность азартных игр, а другая правка говорит, что этот орган определяет Кабмин (то есть это может быть налоговая , или Минфин)», — объяснил народный депутат, член налогового комитета Марьян Заблоцкий.

В тему: 14 июля 2020 года Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». Документом предлагается ограничить количество лицензий для игорных учреждений. Помимо этого, предлагается установить обязательную верификацию игроков при приеме ставок и регистрацию выигрышей в системе онлайн-мониторинга. В то же время законопроект предлагает установить специальные игорные зоны для казино и залов игровых автоматов: для казино это территория пятизвездочных гостиниц, для игровых автоматов — гостиницы от трех звезд.

Закон вводит уголовную ответственность за организацию азартных игр без лицензии. Разрешается располагать залы с игровыми автоматами только в отелях, которые имеют три, четыре или пять звезд. Закон также регулирует и «классические» лотереи.

Тэги: общество, рынок, игорный бизнес, закон, экономика, Владимир Зеленский, новости Украины

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