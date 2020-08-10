На Закарпатье 11-летнюю девочку изнасиловал ее же родственник, – СМИ

Главное: В Закарпатской области в одном из населенных пунктов Перичинского района была изнасилована 11-летняя девочка. По данным местных СМИ, насильником оказался ее родственник.

Детали: В Перечинском районе Закарпатской области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Сообщение об ужасном случае поступило в милицию сегодня ночью, 10 августа. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

С пострадавшей ребенком сейчас работают психологи, ее не госпитализировали, но назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По данным местных СМИ, насильник является родственником девочки. Впрочем, в полиции отказались раскрывать детали дела и комментировать эту информацию из этических соображений, ведь пострадала несовершеннолетняя.

Также известно, что об изнасиловании правоохранителям сообщили не родители ребенка, но кто именно заявил в полицию, в пресс-службе отказались уточнить.

«Насильника уже задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», – рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Мужчине уже сообщили о подозрении по ч. 4 статьи 152 УК (принуждение к вступлению в половую связь с лицом, не достигшем 14 лет). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тему: В конце июля 2019 года в Днепропетровской области неродной дед всю ночь насиловал 13-летнюю девочку естественным и неестественным путем.

Напомним также, что бывшего заключенного, который в Днепропетровской области больше года насиловал 14-летнюю падчерицу, могут приговорить к 15 годам лишения свободы.

В мае нынешнего года в Ивано-Франковске суд признал виновным мужчину, который на протяжение нескольких лет насиловал свою дочь, чем довел ее до самоубийства.