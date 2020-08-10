Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП:

На Закарпатье 11-летнюю девочку изнасиловал ее же родственник, – СМИ

Александр Панько
10.08.20 14:09
408
На Закарпатье 11-летнюю девочку изнасиловал ее же родственник, – СМИ

Главное: В Закарпатской области в одном из населенных пунктов Перичинского района была изнасилована 11-летняя девочка. По данным местных СМИ, насильником оказался ее родственник.

Детали: В Перечинском районе Закарпатской области мужчина изнасиловал 11-летнюю девочку. Сообщение об ужасном случае поступило в милицию сегодня ночью, 10 августа. Об этом сообщает ТСН со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

С пострадавшей ребенком сейчас работают психологи, ее не госпитализировали, но назначили судебно-медицинскую экспертизу.

По данным местных СМИ, насильник является родственником девочки. Впрочем, в полиции отказались раскрывать детали дела и комментировать эту информацию из этических соображений, ведь пострадала несовершеннолетняя.

Также известно, что об изнасиловании правоохранителям сообщили не родители ребенка, но кто именно заявил в полицию, в пресс-службе отказались уточнить.

«Насильника уже задержали, сейчас он находится в изоляторе временного содержания», – рассказала пресс-секретарь полиции Закарпатья Анна Дан.

Мужчине уже сообщили о подозрении по ч. 4 статьи 152 УК (принуждение к вступлению в половую связь с лицом, не достигшем 14 лет). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В тему: В конце июля 2019 года в Днепропетровской области неродной дед всю ночь насиловал 13-летнюю девочку естественным и неестественным путем.

Напомним также, что бывшего заключенного, который в Днепропетровской области больше года насиловал 14-летнюю падчерицу, могут приговорить к 15 годам лишения свободы.

В мае нынешнего года в Ивано-Франковске суд признал виновным мужчину, который на протяжение нескольких лет насиловал свою дочь, чем довел ее до самоубийства.

Тэги: изнасилование, общество, происшествие, Закарпатье, новости Украины

Комментарии

Статьи

10.08.20 08:57

Украина — не Аргентина, а полный Гондурас

Автор: Александр Карпец

Интервью

31.07.20 11:17

Борис Таршис: Есть куча классного украинского рэпа и рока. А украинских Шаинских и Крылатовых — нет...

Автор: Мария Сидорчук

Колонка автора
08.08.20 08:00

Украинский «молотобоец» Андрей Ярмоленко: было бы здоровье

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Отмена акциза при растаможке авто: насколько подешевеют «евробляхи» в Украине
10.08.20 14:53

Отмена акциза при растаможке авто: насколько подешевеют «евробляхи» в Украине

Автор: «Фраза»

Выбор редакции
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
В зоне АТО внезапно стали умирать украинские военные
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
Про «язык животных» и одноклеточного депутата
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
В Украине сняли кино про казака-гея из тайного общества
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
Радиоволны 4G и 5G вредят организму, – результаты исследования
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com

Главная новость дня

В Украине одной обязательной прививкой станет больше

В Украине одной обязательной прививкой станет больше
10.08.20 09:14
2377
Последние новости
10.08.20 15:26

В Украине уже более 200 точек, где можно оплатить товар лицом
10.08.20 15:10

В Киеве два алкаша устроили стрельбу в парке
10.08.20 15:10

Майк Тайсон решил перенести свое возвращение в ринг
10.08.20 14:57

Ученые узнали о новом удивительном эффекте плацебо
10.08.20 14:25

Митрополит Антоний объяснил, в чем опасность «психологии лидерства» и «двойной жизни»
10.08.20 14:15

В московском храме полицейского ударили в челюсть… ледорубом
10.08.20 14:09

На Закарпатье 11-летнюю девочку изнасиловал ее же родственник, – СМИ
Фото и Видео
В Киеве два алкаша устроили стрельбу в парке
В Киеве два алкаша устроили стрельбу в парке
В Киеве два алкаша устроили стрельбу в парке
В Киеве два алкаша устроили стрельбу в парке
Появилось видео, как разозленный Трамп убежал от журналистки
Появилось видео, как разозленный Трамп убежал от журналистки
Пьяная езда на Ивано-Франковщине стоила жизни троим ни в чем не повинным людям
Пьяная езда на Ивано-Франковщине стоила жизни троим ни в чем не повинным людям
После очередной победы Лукашенко в Беларуси спецназ задавил протестующего
После очередной победы Лукашенко в Беларуси спецназ задавил протестующего
В жутком ДТП под Днепром погиб крошечный ребенок
В жутком ДТП под Днепром погиб крошечный ребенок
Нестареющий Киану Ривз снимется еще в двух частях «Джона Уика»
Нестареющий Киану Ривз снимется еще в двух частях «Джона Уика»
В Китае зафиксирована вспышка вируса SFTS. Он передается через клещей
В Китае зафиксирована вспышка вируса SFTS. Он передается через клещей
После взрыва селитры в Бейруте началась революция
После взрыва селитры в Бейруте началась революция
В Днепре мужчина ногами избил инвалида, лежащего на асфальте
В Днепре мужчина ногами избил инвалида, лежащего на асфальте
Профессор-прогнозист рассказал, кто выиграет президентские выборы в США
Профессор-прогнозист рассказал, кто выиграет президентские выборы в США
fraza.com
Новости блогосферы
04.08.20 10:03

Оказывается, сионисты хотят построить в Украине Новый Иерусалим...
27.07.20 12:20

Зе «утонул в вагине» Мендель?
25.07.20 21:25

Призываю христиан бойкотировать Турцию и ее товары
22.07.20 12:48

Про «язык животных» и одноклеточного депутата

Опрос

Как следует поступить с партией Нацкорпус?

посмотреть результаты
© 2020 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.