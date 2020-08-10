В Украине одной обязательной прививкой станет больше

Главное: Минздрав Украины намерен к 2022 году ввести в Национальный календарь профилактических прививок обязательную вакцинацию от пневмококка.

Детали: Министерство здравоохранения Украины подало заявку на приобретение вакцины от пневмококковых инфекций по специальной цене. Как сообщает Центр общественного здоровья на своей странице в Facebook, таким образом эти прививки можно будет сделать бесплатными и обязательными.

Как утверждается, в июне текущего года Национальная техническая группа экспертов по иммунизации рекомендовала Министерству ввести в Национальный календарь профилактических прививок вакцину от пневмококковой инфекции как обязательную, начиная с 2022 года.

Оперативный штаб Минздрава поддержал такое решение и рекомендовал согласовать и подать запрос от Украины в Глобальный альянс по вакцинации и иммунизации для получения конъюгированной пневмококковой вакцины по специальной цене.

По состоянию на 1 мая 2020 г в Украине от пневмококковой инфекции вакцинировались 1135 чел., ревакцинировалось — 552 чел.

Людям старше 65 лет или с хроническими заболеваниями рекомендуется проходить прививки от пневмококка. Именно эта инфекция провоцирует развитие бактериальных пневмоний, которые во время пандемии коронавируса могут стать роковыми. Ежегодно в мире регистрируют 1,6 млн смертей вследствие пневмококковых заболеваний.

Риск пневмококковой инфекции является наиболее высоким в первые годы жизни ребенка. Впоследствии риск снижается из-за приобретения естественного иммунитета и повышается в пожилом возрасте в результате «иммунного старения» и более высокой восприимчивости к пневмококкам из-за сопутствующих болезней.

Пневмококковая инфекция передается от человека к человеку воздушно-капельным путем. Пневмококк является возбудителем инвазионных и неинвазивных заболеваний: бактериемии, сепсиса, менингита, пневмонии, бронхита, острого среднего отита. В частности, в прошлом году в Украине было зарегистрировано 50 случаев пневмококкового менингита, из которых 22 — у детей.

В тему: В мае 2020 года министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что уровень прививок от кори и краснухи в Украине упал на 20%. В целом показатели семейной иммунизации снизились на 5%. «А то, что касается ситуации по иммунизации от кори, краснухи и паратита, она является критической. Снижение на 20%», — заявил Степанов.